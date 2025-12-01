Atelier famille : A la découverte du pop-up avec Elena Selena Médiathèque Virginia Woolf Paris

Atelier famille : A la découverte du pop-up avec Elena Selena Médiathèque Virginia Woolf Paris samedi 13 décembre 2025.

Viens fabriquer une carte en pop-up avec Elena Selena !

D’origine lituanienne, Elena Selena est arrivée à Paris pour intégrer l’École Estienne (ESAIG), après une première formation à l’Académie des Beaux-Arts de Vilnius. C’est là qu’elle découvre l’univers du livre animé. Depuis la parution de Jardin Bleu (2017) aux éditions Gallimard Jeunesse, elle a publié : Jungle (2018), Neige (2019) et Voyage (2021). Diplômée de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD), elle se passionne pour le papier découpé et travaille aussi en tant qu’illustratrice free-lance et graphiste. Elle anime des ateliers pour enfants afin de stimuler leur création et les aider à illustrer leurs propres histoires. À travers ses ouvrages, elle met en avant la beauté de la nature qui n’est pas toujours visible au premier regard.

sur inscription

( 1 adulte + 1 enfant, entre 6 et 10 ans)

Découper, plier et prendre vie… venez découvrir l’art du pop up en famille !

Le samedi 13 décembre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit

sur réservation au 01 44 08 12 71 ou à mediatheque.virginia.woolf@paris.fr

Public enfants et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR