Atelier famille à Parçay-les-Pins

Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages Maine-et-Loire

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

2026-02-18 2026-02-25

Guidés par Eliane Margrève-Allard, artiste peintre, venez vous initiez au sumie-e.

Découvrez en douceur cette technique de peinture à l’encre venue du Japon, où paysages, animaux ou encore végétaux prennent une grande place.

Atelier à partir de 8 ans.

Réservation obligatoire. .

Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 27 82 68 26 info@3museesinsoliteenanjou.com

English :

Family workshop in Parçay-les-Pins

