Atelier famille à Parçay-les-Pins mercredi 18 février 2026.
Musée Jules Desbois
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2026-02-18 10:00:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
2026-02-18 2026-02-25
Guidés par Eliane Margrève-Allard, artiste peintre, venez vous initiez au sumie-e.
Découvrez en douceur cette technique de peinture à l’encre venue du Japon, où paysages, animaux ou encore végétaux prennent une grande place.
Atelier à partir de 8 ans.
Réservation obligatoire. .
Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 27 82 68 26 info@3museesinsolitesenanjou.com
Family workshop in Parçay-les-Pins
