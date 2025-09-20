Atelier famille À vos carnets moussaillonn.es ! avec l’artiste Charlotte Delval Frac Bretagne Rennes

Venez à la rencontre de l’artiste Charlotte Delval et des autres personnes aventurières qui participent !

Avec différentes techniques du dessin au collage, concoctez chacun et chacune votre carnet de bord, cartes et herbiers issus de votre contrée imaginaire.

À partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-20T17:30:00.000+02:00

Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine