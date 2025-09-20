Atelier famille À vos carnets moussaillonn.es ! avec l’artiste Charlotte Delval Frac Bretagne Rennes
Atelier famille À vos carnets moussaillonn.es ! avec l’artiste Charlotte Delval Frac Bretagne Rennes samedi 20 septembre 2025.
Atelier famille À vos carnets moussaillonn.es ! avec l’artiste Charlotte Delval Frac Bretagne Rennes Samedi 20 septembre, 14h30 Ille-et-Vilaine
Venez à la rencontre de l’artiste Charlotte Delval et des autres personnes aventurières qui participent !
Venez à la rencontre de l’artiste Charlotte Delval et des autres personnes aventurières qui participent !
Avec différentes techniques du dessin au collage, concoctez chacun et chacune votre carnet de bord, cartes et herbiers issus de votre contrée imaginaire.
À partir de 6 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-20T14:30:00.000+02:00
Fin : 2025-09-20T17:30:00.000+02:00
1
Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine