Atelier famille “À vos épuisettes ! découverte des petites bêtes de la mare ”, Musée de la Meunerie – Moulin de Marcy, Le Molay-Littry

Atelier famille “À vos épuisettes ! découverte des petites bêtes de la mare ” 8 juillet – 19 août, certains mercredis Musée de la Meunerie – Moulin de Marcy Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T14:30:00+02:00 – 2026-07-08T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-19T14:30:00+02:00 – 2026-08-19T16:30:00+02:00

Partez en famille à la rencontre des petites bêtes fascinantes qui peuplent la mare ! Munis d’épuisettes, les enfants exploreront les eaux peu profondes pour capturer (et relâcher !) insectes aquatiques, larves, têtards et autres habitants mystérieux. Grâce à l’observation de près et aux explications de l’animateur, petits et grands apprendront à reconnaître ces espèces et à comprendre le rôle essentiel de la mare dans l’équilibre de la nature. Un moment ludique et pédagogique pour mieux connaître cet écosystème fragile et riche en biodiversité.

(Sur place/2h) – Niveau1

Musée de la Meunerie – Moulin de Marcy Musée de la Meunerie – Moulin de Marcy LE MOLAY-LITTRY Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 21 46 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://isigny-omaha-tourisme.fr/mon-sejour/loffice-de-tourisme/je-reserve-mes-activites-de-loisir-la-billetterie/ »}]

Partez en famille à la rencontre des petites bêtes fascinantes qui peuplent la mare ! Munis d’épuisettes, les enfants exploreront les eaux peu profondes pour capturer (et relâcher !) insectes aqua…