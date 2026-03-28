Atelier famille A vos moulins ! à la Commanderie d’Arville

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Hugues Simoneau, médiateur historique, propose aux participants d’en apprendre plus sur ces machines ingénieuses, à vent ou à eau… avant de fabriquer leur propre moulin miniature.

Atelier famille À vos moulins ! à la Commanderie d’Arville. L’essor des moulins au Moyen Âge a permis la production de farine et d’autres aliments en grande quantité. Ils ont aussi favorisé le développement des territoires et marqué de leur empreinte les paysages d’aujourd’hui. Hugues Simoneau, médiateur historique, propose aux participants d’en apprendre plus sur ces machines ingénieuses, à vent ou à eau… avant de fabriquer leur propre moulin miniature. 0 .

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com

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English :

Hugues Simoneau, historical mediator, invites participants to learn more about these ingenious wind and water-powered machines? before building their own miniature mill.

L’événement Atelier famille A vos moulins ! à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche a été mis à jour le 2026-03-28 par ADT41