Atelier famille affiches en bas relief Chez ta soeur Tournus

Chez ta soeur 10 rue désiré mathivet Tournus Saône-et-Loire
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22 17:00:00
2025-10-22
ATELIER FAMILLE
AFFICHES EN BAS RELIEF
Mercredi 22 Octobre | 14h-17h
Compositions en papier carton avec Samuel Lambert
Bombes, poscas, peinture, collage… venez créer votre tableau en bas relief !
TOUT PUBLIC PRIX LIBRE (+adhésion 2025-2026)
Bienvenue en famille !
Matériel fourni
Sur réservation contact@cheztasoeur.org | SMS 0612145602 .
Chez ta soeur 10 rue désiré mathivet Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 14 56 02 contact@cheztasoeur.org
