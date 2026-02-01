Atelier famille animé par Sophie NOËL Barbie Place Sainte-Croix Loudun

Atelier famille animé par Sophie NOËL Barbie

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Atelier avec l’artiste Sophie Noël Barbie .

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier famille animé par Sophie NOËL Barbie Loudun a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme du Pays Loudunais