Atelier Famille Apprenti Fromager à la Cité du Lait Laval

Atelier Famille Apprenti Fromager à la Cité du Lait
18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne
Début : 2025-08-15 10:00:00
fin : 2025-08-15 12:00:00
2025-08-15 2025-08-19 2025-08-22 2025-08-26 2025-08-29
Atelier famille apprenti fromager à la Cité du Lait
D’où vient le lait ? Comment le transformer en fromage ? Autant de questions qu’un petit apprenti doit se poser. Après avoir découvert tous les secrets de la transformation laitière, les enfants et les adultes passent à l’action en fabriquant leur propre fromage.
• Dates les mardis et vendredis de juillet à août (y compris les jours fériés)
• Horaires de 10h à 12h
• Tarif unique enfants & adultes 5 €
• Public de 5 à 12 ans accompagnés
• Réservation obligatoire en ligne .
18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
English :
Family workshop: apprentice cheesemaker at the Cité du Lait
German :
Familienworkshop: Käserlehrling in der Cité du Lait
Italiano :
Laboratorio familiare: apprendista casaro alla Cité du Lait
Espanol :
Taller familiar: aprendiz de quesero en la Cité du Lait
