Atelier Famille Apprenti Fromager à la Cité du Lait Laval

Atelier Famille Apprenti Fromager à la Cité du Lait Laval vendredi 15 août 2025.

Atelier Famille Apprenti Fromager à la Cité du Lait

18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 10:00:00

fin : 2025-08-15 12:00:00

Date(s) :

2025-08-15 2025-08-19 2025-08-22 2025-08-26 2025-08-29

Atelier famille apprenti fromager à la Cité du Lait

D’où vient le lait ? Comment le transformer en fromage ? Autant de questions qu’un petit apprenti doit se poser. Après avoir découvert tous les secrets de la transformation laitière, les enfants et les adultes passent à l’action en fabriquant leur propre fromage.

• Dates les mardis et vendredis de juillet à août (y compris les jours fériés)

• Horaires de 10h à 12h

• Tarif unique enfants & adultes 5 €

• Public de 5 à 12 ans accompagnés

• Réservation obligatoire en ligne .

18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

Family workshop: apprentice cheesemaker at the Cité du Lait

German :

Familienworkshop: Käserlehrling in der Cité du Lait

Italiano :

Laboratorio familiare: apprendista casaro alla Cité du Lait

Espanol :

Taller familiar: aprendiz de quesero en la Cité du Lait

L’événement Atelier Famille Apprenti Fromager à la Cité du Lait Laval a été mis à jour le 2025-07-16 par LAVAL TOURISME