Atelier famille – Artistique set de bureau Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André

Atelier famille – Artistique set de bureau 29 décembre 2025 et 3 janvier 2026 Musée Hector-Berlioz Isère

6€/pers. | Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-29T14:00:00 – 2025-12-29T16:00:00

Fin : 2026-01-03T14:00:00 – 2026-01-03T16:00:00

Atelier famille

Artistique set de bureau

À partir des pochettes de disques inspirées de Van Gogh et d’Odilon Redon, réalisez un set de bureau en revisitant le style de ces deux grands maîtres à l’aide de pochoirs, collage ou encore pastels.

Animé par Laurence Matesa, plasticienne

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 0474202488 »}]

Inspirez vous des pochettes de vinyles de l’exposition temporaire pour réaliser un set de bureau. atelier création

Matesa