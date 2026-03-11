Atelier famille Attrape-rêves Chaptelat
Atelier famille Attrape-rêves Chaptelat samedi 28 mars 2026.
Atelier famille Attrape-rêves
Grande garderie de l’école Chaptelat Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
La commune de Chaptelat organise un atelier Attrape-rêves (parents/enfants). Animé par Couleur Terre 87 , vous pourrez confectionner votre propre décoration en famille.
Inscriptions obligatoires auprès du CCAS de Chaptelat. .
Grande garderie de l’école Chaptelat 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 94 52 ccaschaptelat@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier famille Attrape-rêves Chaptelat a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Limoges Métropole