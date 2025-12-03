Atelier famille au Manoir des Sciences Manoir des Sciences Réaumur

Atelier famille au Manoir des Sciences

Manoir des Sciences 8 rue Ferchault Réaumur Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Atelier famille (3-6ans) avec Au Bois étoilé

Atelier familles Au bois étoilé

Partagez un moment complice en famille grâce à un atelier spécialement imaginé pour les enfants de 3 à 6 ans.

Au programme, trois ateliers tournants pour vivre un printemps riche en découvertes

Cabane à insectes Les enfants construisent un petit refuge pour les insectes du jardin et apprennent à mieux connaître ces petits alliés de la nature.

Chasse aux doudous Une aventure ludique en plein air où observation, imagination et coopération sont au rendez-vous.

Rondin créatif ou empreintes végétales Un atelier artistique pour laisser libre cours à sa créativité à partir d’éléments naturels.

Au bois étoilé propose des activités qui éveillent la curiosité, stimulent la créativité et renforcent le lien des enfants avec leur environnement. Chaque atelier est pensé pour respecter le rythme de chacun et favoriser des moments de partage authentiques. .

Manoir des Sciences 8 rue Ferchault Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 99 46

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English :

Family workshop (3-6 years) with Au Bois étoilé

L’événement Atelier famille au Manoir des Sciences Réaumur a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges