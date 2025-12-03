Atelier famille au Manoir des Sciences Manoir des Sciences Réaumur
Atelier famille au Manoir des Sciences Manoir des Sciences Réaumur mercredi 22 avril 2026.
Atelier famille au Manoir des Sciences
Manoir des Sciences 8 rue Ferchault Réaumur Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 16:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Atelier en famille avec les Petits débrouillards
Ateliers scientifiques ludiques
Venez vivre un après‑midi d’expérimentations ludiques au Manoir des Sciences ! Les enfants de 6 à 10 ans, accompagnés de leurs proches, explorent des ateliers thématiques allant de la biodiversité aux énergies. Manipulations, observations, hypothèses… une immersion dans la démarche scientifique, accessible et amusante.
Durée 1h30 Public familial (enfants à partir de 6 ans) Sur inscription. .
Manoir des Sciences 8 rue Ferchault Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 99 46
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English :
Family workshop with Petits débrouillards
L’événement Atelier famille au Manoir des Sciences Réaumur a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges