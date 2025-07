Atelier famille au Portique « Chevalier Exquis » Le Portique Le Havre

Atelier famille au Portique « Chevalier Exquis » Le Portique Le Havre samedi 12 juillet 2025.

Atelier famille au Portique « Chevalier Exquis »

Le Portique 30 Rue Gabriel Péri Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-07-12 14:00:00

fin : 2025-07-12 16:00:00

2025-07-12 2025-07-19 2025-07-26 2025-08-02 2025-08-30 2025-09-06 2025-09-13 2025-09-20 2025-09-27

Les Ateliers Famille s’adressent à tous les publics, initiés ou non à l’art contemporain, dès 4 ans.

Une visite adaptée de l’exposition Richard Fauguet, « Blue Oyster Cult… », avec un·e médiateur·rice, sera proposée aux participant·e·s. Une visite de l’exposition sera suivie d’un atelier artistique en lien avec l’univers de l’artiste.

Parents et enfants auront l’occasion de plonger dans l’univers de Richard Fauguet, en s’inspirant des oeuvres « Chevalier Smiley ».

Les participant·e·s détourneront la silhouette de l’oeuvre sur du vinyle autocollant, puis le colleront sur un support papier format portrait.

Ils·Elles orneront le personnage avec un travail de peinture mêlant dégradés de couleurs et humour.

Les traits du visage pourront, en effet, être modifiés comme ceux d’ un personnage de cartoon, manga ou dada.

Matériel et goûter inclus, prévoir une tenue salissante.

Famille de 3 participant·e·s maximum,

Réservation obligatoire.

Le Portique 30 Rue Gabriel Péri Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 80 85 67 82

English : Atelier famille au Portique « Chevalier Exquis »

The Family Workshops are open to all audiences, with or without an introduction to contemporary art, from age 4 upwards.

Participants will be offered an adapted tour of the Richard Fauguet exhibition, « Blue Oyster Cult… », with a mediator. A visit to the exhibition will be followed by an art workshop based on the artist’s universe.

Parents and children will have the opportunity to plunge into the world of Richard Fauguet, inspired by the « Chevalier Smiley » works.

Participants will create a silhouette of the work on self-adhesive vinyl, then glue it onto portrait paper.

They will decorate the character with a paint job combining color gradations and humor.

The facial features can be modified to resemble those of a cartoon, manga or dada character.

Materials and snack included, but please bring messy clothes.

Maximum 3 participants per family,

Reservations required.

German :

Die Familien-Workshops richten sich an alle, die sich mit zeitgenössischer Kunst beschäftigen oder nicht, ab 4 Jahren.

Den Teilnehmern wird ein angepasster Besuch der Ausstellung Richard Fauguet, « Blue Oyster Cult… », mit einem/r Vermittler/in angeboten. Im Anschluss an den Besuch der Ausstellung findet ein künstlerischer Workshop statt, der mit der Welt des Künstlers in Verbindung steht.

Eltern und Kinder haben die Möglichkeit, in die Welt von Richard Fauguet einzutauchen, indem sie sich von den Werken « Chevalier Smiley » inspirieren lassen.

Die Teilnehmer/innen verfremden die Silhouette des Kunstwerks auf selbstklebendem Vinyl und kleben es dann auf ein Papier im Hochformat.

Sie schmücken die Figur mit einer Malerei, die Farbabstufungen und Humor miteinander verbindet.

Die Gesichtszüge können wie die einer Cartoon-, Manga- oder Dada-Figur verändert werden.

Material und Snacks sind inbegriffen, bitte bringen Sie schmutzige Kleidung mit.

Familien mit maximal 3 Teilnehmern,

Reservierung erforderlich.

Italiano :

I laboratori per famiglie sono aperti a tutti, con o senza introduzione all’arte contemporanea, a partire dai 4 anni.

Ai partecipanti verrà offerta una visita adattata della mostra di Richard Fauguet, « Blue Oyster Cult… », con un mediatore. La visita alla mostra sarà seguita da un laboratorio artistico basato sull’opera dell’artista.

Genitori e bambini avranno l’opportunità di immergersi nel mondo di Richard Fauguet, ispirandosi alle opere di « Chevalier Smiley ».

I partecipanti trasformeranno la silhouette dell’opera su vinile autoadesivo, quindi la incolleranno su carta da ritratto.

Decoreranno il personaggio con una pittura che combina gradazioni di colore e umorismo.

I tratti del viso possono essere modificati per assomigliare a quelli di un cartone animato, di un manga o di un personaggio dada.

Materiale e merenda inclusi, ma si prega di portare vestiti sporchi.

Massimo 3 partecipanti per famiglia,

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Los Talleres Familiares están abiertos a todos, con o sin iniciación al arte contemporáneo, a partir de los 4 años.

Se ofrecerá a los participantes una visita adaptada a la exposición de Richard Fauguet, « Blue Oyster Cult… », con un mediador. La visita a la exposición irá seguida de un taller de arte basado en la obra del artista.

Padres e hijos tendrán la oportunidad de sumergirse en el mundo de Richard Fauguet, inspirándose en las obras del « Chevalier Smiley ».

Los participantes transformarán la silueta de la obra en vinilo autoadhesivo y luego lo pegarán en papel de retrato.

Decorarán el personaje con un trabajo de pintura que combinará gradaciones de color y humor.

Los rasgos faciales pueden modificarse para asemejarse a los de un personaje de dibujos animados, manga o dadá.

Materiales y merienda incluidos, pero se ruega traer ropa sucia.

Máximo 3 participantes por familia,

Imprescindible reservar.

