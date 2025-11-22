Atelier famille au Portique Silhouette Urbaine Le Portique Le Havre

Atelier famille au Portique Silhouette Urbaine

Le Portique 30 Rue Gabriel Péri Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2026-02-21 16:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07

Les Ateliers Famille s’adressent à tous les publics, initiés ou non à l’art contemporain, dès 4 ans.

Une visite adaptée de l’exposition Valentin Carron, Aplemont , avec un·e médiateur·rice, sera proposée aux participant·e·s.

Elle sera suivie d’un atelier artistique en lien avec l’univers de l’artiste et son dispositif. Les participant·e·s imagineront leur horizon de ville ou forêt, puis la dessineront sur du papier noir ou coloré. Un travail de découpe sera effectué, constituant chaque élément nécessaire à la réalisation du paysage imaginaire. Tous les éléments seront assemblés les uns avec les autres. Puis, ultime étape un travail de peinture permettra d’imaginer le ciel derrière les silhouettes de paysages (nuit, aube, orage etc…).

Cet atelier permet aux familles de découvrir et expérimenter l’univers artistique de Valentin Carron à travers une approche accessible, mêlant découverte de l’art contemporain et pratique artistique collective.

À partir de 4 ans.

Matériel et goûter inclus, prévoir une tenue salissante.

Famille de 3 participant·e·s maximum,

Réservation obligatoire. .

Le Portique 30 Rue Gabriel Péri Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 80 85 67 82

English : Atelier famille au Portique Silhouette Urbaine

L’événement Atelier famille au Portique Silhouette Urbaine Le Havre a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie