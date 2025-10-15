Atelier famille autour de l’exposition L’extension et la surélévation CAUE Le Mans

Atelier famille autour de l’exposition L’extension et la surélévation CAUE Le Mans mercredi 15 octobre 2025.

Atelier famille autour de l’exposition L’extension et la surélévation

CAUE 1 Rue de la Mariette Le Mans Sarthe

Début : 2025-10-15 14:00:00

fin : 2025-10-29 16:30:00

2025-10-15 2025-10-18 2025-10-22 2025-10-29

Atelier ludique pour imaginer la maison et le quartier de demain.

Et si on inventait ensemble de nouvelles façons d’habiter ?

Parents et enfants sont invités à participer à un atelier maquette ludique pour imaginer la maison et le quartier de demain. À partir d’un plan d’îlot, chacun·e expérimente, assemble et transforme pour inventer de nouvelles manières d’habiter. .

CAUE 1 Rue de la Mariette Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Playful workshop to imagine the house and neighborhood of tomorrow.

German :

Spielerischer Workshop, um sich das Haus und die Nachbarschaft von morgen vorzustellen.

Italiano :

Un workshop divertente per aiutarvi a immaginare la casa e il quartiere del futuro.

Espanol :

Un divertido taller para ayudarte a imaginar la casa y el barrio del futuro.

