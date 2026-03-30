Atelier famille balade, cuillette et cuisine

Sous les Vignes Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Atelier famille balade, cueillette et cuisine recettes simples en intégrant les plantes aromatiques et/ou sauvages à son assiette

Tarifs adulte 5€, enfant (+3 ans) 2€

Réservation en ligne https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=242150

Atelier famille balade, cueillette et cuisine recettes simples en intégrant les plantes aromatiques et/ou sauvages à son assiette

Rendez-vous à l’agro verger Sous les Vignes à Ribérac à 9h30 pour une balade et cueillette en compagnie de l’herboriste Cléophée Zeimet. Puis, nous nous rendrons ensuite à la Résidence Autonomie de Ribérac pour cuisiner

Tarifs adulte 5€, enfant (+3 ans) 2€

Réservation en ligne https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=242150 .

Sous les Vignes Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 50 60

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English : Atelier famille balade, cuillette et cuisine

Family workshop: walk, pick and cook: simple recipes using aromatic and/or wild plants on your plate

Prices: adults 5?, children (+3 years) 2?

Online booking: https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=242150

L’événement Atelier famille balade, cuillette et cuisine Ribérac a été mis à jour le 2026-03-28 par Val de Dronne