Atelier famille balade, cuillette et cuisine Ribérac
Atelier famille balade, cuillette et cuisine Ribérac jeudi 16 avril 2026.
Atelier famille balade, cuillette et cuisine
Sous les Vignes Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Atelier famille balade, cueillette et cuisine recettes simples en intégrant les plantes aromatiques et/ou sauvages à son assiette
Tarifs adulte 5€, enfant (+3 ans) 2€
Réservation en ligne https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=242150
Atelier famille balade, cueillette et cuisine recettes simples en intégrant les plantes aromatiques et/ou sauvages à son assiette
Rendez-vous à l’agro verger Sous les Vignes à Ribérac à 9h30 pour une balade et cueillette en compagnie de l’herboriste Cléophée Zeimet. Puis, nous nous rendrons ensuite à la Résidence Autonomie de Ribérac pour cuisiner
Tarifs adulte 5€, enfant (+3 ans) 2€
Réservation en ligne https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=242150 .
Sous les Vignes Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 50 60
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English : Atelier famille balade, cuillette et cuisine
Family workshop: walk, pick and cook: simple recipes using aromatic and/or wild plants on your plate
Prices: adults 5?, children (+3 years) 2?
Online booking: https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=242150
L’événement Atelier famille balade, cuillette et cuisine Ribérac a été mis à jour le 2026-03-28 par Val de Dronne
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