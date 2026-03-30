Atelier famille balade, cuillette et cuisine Ribérac

Atelier famille balade

Atelier famille balade, cuillette et cuisine Ribérac jeudi 16 avril 2026.

Atelier famille balade, cuillette et cuisine

Sous les Vignes Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Atelier famille balade, cueillette et cuisine recettes simples en intégrant les plantes aromatiques et/ou sauvages à son assiette
Tarifs adulte 5€, enfant (+3 ans) 2€
Réservation en ligne https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=242150
Atelier famille balade, cueillette et cuisine recettes simples en intégrant les plantes aromatiques et/ou sauvages à son assiette
Rendez-vous à l’agro verger Sous les Vignes à Ribérac à 9h30 pour une balade et cueillette en compagnie de l’herboriste Cléophée Zeimet. Puis, nous nous rendrons ensuite à la Résidence Autonomie de Ribérac pour cuisiner
Tarifs adulte 5€, enfant (+3 ans) 2€
Réservation en ligne https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=242150   .

Sous les Vignes Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 50 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier famille balade, cuillette et cuisine

Family workshop: walk, pick and cook: simple recipes using aromatic and/or wild plants on your plate
Prices: adults 5?, children (+3 years) 2?
Online booking: https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=242150

L’événement Atelier famille balade, cuillette et cuisine Ribérac a été mis à jour le 2026-03-28 par Val de Dronne

À voir aussi à Ribérac (Dordogne)