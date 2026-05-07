Atelier Famille cache-cache monuments Ville-Close Concarneau

Concarneau

Atelier Famille cache-cache monuments

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 15:00:00

fin : 2026-07-27 16:30:00

Date(s) :

2026-07-27

A l’aide d’une carte ancienne de la ville, partez en famille pour retrouver les mouments anciens, fortifications de Concarneau qui ont disparu.

Visite/Atelier encadré par un guide-conférencier. Gratuit sur réservation. Nombre de places limité.

Adapté aux enfants de 7 à 12 ans accompagnés d’un adulte.

Inscription à l’Office de Tourisme ou à la Maison du Patrimoine .

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18

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English : Atelier Famille cache-cache monuments

L’événement Atelier Famille cache-cache monuments Concarneau a été mis à jour le 2026-05-07 par OTC CCA