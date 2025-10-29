Atelier famille carte pop-up Kirigami Centre Jean Rivierre Prailles-La Couarde

Centre Jean Rivierre 5 Impasse du Temple Prailles-La Couarde Deux-Sèvres

Les p’tites vacances de Lulu

Mercredi 29 octobre 2025 de 14h30 à 16h30

Centre Jean Rivierre, 5 impasse du Temple, La Couarde

À partir de 6 ans (présence d’un adulte référent requise pour les mineurs)

Tarifs 6€

Réservation 05 49 32 83 16 (avant le 29/10)

Pour les petits comme pour les grands, venez découvrir un atelier de création de cartes pop-up et l’art du Kirigami, originaire du Japon. L’ensemble du matériel sera fourni (papiers, colle et ciseaux). Pensez à apporter une règle graduée. .

Centre Jean Rivierre 5 Impasse du Temple Prailles-La Couarde 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 32 83 16 maison-protestantisme@wanadoo.fr

