Atelier famille carte pop-up Kirigami Centre Jean Rivierre Prailles-La Couarde

Les p’tites vacances de Lulu
Mercredi 29 octobre 2025 de 14h30 à 16h30
Centre Jean Rivierre, 5 impasse du Temple, La Couarde
À partir de 6 ans (présence d’un adulte référent requise pour les mineurs)
Tarifs 6€
Réservation 05 49 32 83 16 (avant le 29/10)
Pour les petits comme pour les grands, venez découvrir un atelier de création de cartes pop-up et l’art du Kirigami, originaire du Japon. L’ensemble du matériel sera fourni (papiers, colle et ciseaux). Pensez à apporter une règle graduée. .
Centre Jean Rivierre 5 Impasse du Temple Prailles-La Couarde 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 32 83 16 maison-protestantisme@wanadoo.fr
