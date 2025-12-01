Atelier famille Cartes calligraphiées à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche

Atelier famille Cartes calligraphiées à la Commanderie d’Arville

Commanderie templière d’Arville Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-30 14:30:00

fin : 2025-12-30 16:30:00

Date(s) :

2025-12-30

Atelier famille Cartes calligraphiées à la Commanderie d’Arville. Francis Coutant invite parents et enfants à découvrir l’art de la calligraphie avec la réalisation d’une carte de vœux.

Les participants tracent les mots en créant des lettrines à l’aide de calames (plumes) et autres outils, puis décorent leur carte suivant leur imagination une jolie façon de déclarer ses vœux de nouvelle année. 3 .

Commanderie templière d’Arville Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com

English :

Calligraphy cards family workshop at the Commanderie d’Arville. Francis Coutant invites parents and children to discover the art of calligraphy by creating a greetings card.

German :

Familienworkshop Kalligraphierte Karten in der Commanderie d’Arville. Francis Coutant lädt Eltern und Kinder dazu ein, die Kunst der Kalligraphie zu entdecken und eine Grußkarte zu gestalten.

Italiano :

Laboratorio per famiglie Carte calligrafiche alla Commanderie d’Arville. Francis Coutant invita genitori e bambini a scoprire l’arte della calligrafia creando un biglietto d’auguri.

Espanol :

Taller familiar Tarjetas caligráficas en la Commanderie d’Arville. Francis Coutant invita a padres e hijos a descubrir el arte de la caligrafía creando una tarjeta de felicitación.

