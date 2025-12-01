Atelier famille Cartes calligraphiées à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche
Atelier famille Cartes calligraphiées à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche mardi 30 décembre 2025.
Atelier famille Cartes calligraphiées à la Commanderie d’Arville
Commanderie templière d’Arville Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-12-30 14:30:00
fin : 2025-12-30 16:30:00
Date(s) :
2025-12-30
Atelier famille Cartes calligraphiées à la Commanderie d’Arville. Francis Coutant invite parents et enfants à découvrir l’art de la calligraphie avec la réalisation d’une carte de vœux.
Atelier famille Cartes calligraphiées à la Commanderie d’Arville. Francis Coutant invite parents et enfants à découvrir l’art de la calligraphie avec la réalisation d’une carte de vœux.
Les participants tracent les mots en créant des lettrines à l’aide de calames (plumes) et autres outils, puis décorent leur carte suivant leur imagination une jolie façon de déclarer ses vœux de nouvelle année. 3 .
Commanderie templière d’Arville Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com
English :
Calligraphy cards family workshop at the Commanderie d’Arville. Francis Coutant invites parents and children to discover the art of calligraphy by creating a greetings card.
German :
Familienworkshop Kalligraphierte Karten in der Commanderie d’Arville. Francis Coutant lädt Eltern und Kinder dazu ein, die Kunst der Kalligraphie zu entdecken und eine Grußkarte zu gestalten.
Italiano :
Laboratorio per famiglie Carte calligrafiche alla Commanderie d’Arville. Francis Coutant invita genitori e bambini a scoprire l’arte della calligrafia creando un biglietto d’auguri.
Espanol :
Taller familiar Tarjetas caligráficas en la Commanderie d’Arville. Francis Coutant invita a padres e hijos a descubrir el arte de la caligrafía creando una tarjeta de felicitación.
L’événement Atelier famille Cartes calligraphiées à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Collines du Perche