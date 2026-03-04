Atelier famille – Céramique sonore, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André

Atelier famille – Céramique sonore Lundi 13 avril, 14h00 Musée Hector-Berlioz Isère

De 6 à 99 ans (obligatoirement accompagné d’un adulte pour les enfants de 6 à 12 ans) | 6€/enfant | Sur réservation au 04.74.20.24.88

Atelier famille

Céramique sonore

Découvrez un instrument ancestral et explorez la céramique traditionnelle précolombienne en façonnant votre ocarina inspiré de la figure de l’oiseau, symbole du souffle et du chant. Un atelier dédié au son, pour créer un objet à la fois sonore, sculptural et expressif !

Après séchage et double cuisson, les apprentis céramistes sont invités à revenir au musée pour récupérer leur œuvre !

Animé par Rossmery, céramiste péruvienne

Musée Hector-Berlioz
69, rue de la République
38260 La Côte Saint-André
La Côte-Saint-André
38260 Isère
Auvergne-Rhône-Alpes
04 74 20 24 88
https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz

© Rossmery Ceramica