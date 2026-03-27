Atelier famille Chimie et chocolat Maison natale de Louis Pasteur Dole

Atelier famille Chimie et chocolat

Maison natale de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:30:00

fin : 2026-04-10 16:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Plaisir caché ou passion avouée, vertige gustatif ou simple gourmandise, le chocolat, est présent partout sous des formes et des couleurs multiples. Laissez-vous embarquez et compter les secrets du chocolat !

Atelier pour les 6-12 ans. .

Maison natale de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 20 61 maisondole@terredelouispasteur.fr

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English : Atelier famille Chimie et chocolat

L’événement Atelier famille Chimie et chocolat Dole a été mis à jour le 2026-03-27 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)