Atelier famille Chimie et chocolat Maison natale de Louis Pasteur Dole

Atelier famille Chimie et chocolat Maison natale de Louis Pasteur Dole vendredi 10 avril 2026.

Atelier famille Chimie et chocolat

Maison natale de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 14:30:00
fin : 2026-04-10 16:30:00

Date(s) :
2026-04-10

Plaisir caché ou passion avouée, vertige gustatif ou simple gourmandise, le chocolat, est présent partout sous des formes et des couleurs multiples. Laissez-vous embarquez et compter les secrets du chocolat !
Atelier pour les 6-12 ans.   .

Maison natale de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 20 61  maisondole@terredelouispasteur.fr

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English : Atelier famille Chimie et chocolat

L’événement Atelier famille Chimie et chocolat Dole a été mis à jour le 2026-03-27 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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