Atelier famille Complètement enluminé ! Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes

Atelier famille Complètement enluminé !

Rue Fouquet de la Varenne Château-CIAP Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-19 16:00:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-19 2026-02-24 2026-02-26

A partir de 6 ans.

Le moine est un personnage emblématique du Moyen-Âge. En plus d’être un personnage religieux, le moine peut être professeur ou artiste. Par exemple, il peut décorer des textes avec de nombreux motifs et couleurs. En d’autres termes, il enlumine, c’est-à-dire qu’il met en lumière le texte. Toi aussi, viens en famille découvrir cet art de l’enluminure. Choisis une lettre et découvre les différentes manières de l’enluminer !

Places limitées, sur réservation.

Tarif plein 3 €, Tarif réduit 1,50 € .

Rue Fouquet de la Varenne Château-CIAP Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From 6 years old.

L’événement Atelier famille Complètement enluminé ! Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons