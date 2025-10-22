Atelier Famille Cossé-le-Vivien
D126 Cossé-le-Vivien Mayenne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-10-22 10:30:00
fin : 2025-10-22 12:00:00
2025-10-22 2025-10-24 2025-10-29 2025-10-31
Atelier à faire en famille au Musée Robert Tatin !
Le Musée Robert Tatin foisonne d’œuvres créées à partir de techniques diverses et variées.
À chaque vacances scolaires, l’équipe du musée propose au jeune public, à partir de 4 ans, d’expérimenter et de créer en s’inspirant des collections.
Les mercredis et vendredis des vacances scolaires à 10h30
3 € par enfant et par adulte
Sur réservation au 02 43 98 80 89 .
D126 Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr
English :
A family workshop at the Musée Robert Tatin!
German :
Workshop für die ganze Familie im Robert Tatin Museum!
Italiano :
Un laboratorio per famiglie al Musée Robert Tatin!
Espanol :
¡Un taller familiar en el museo Robert Tatin!
