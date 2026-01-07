Atelier Famille Cossé-le-Vivien

Atelier Famille

Atelier à faire en famille au Musée Robert Tatin !

Le Musée Robert Tatin foisonne d’œuvres créées à partir de techniques diverses et variées.

À chaque vacances scolaires, l’équipe du musée propose au jeune public, à partir de 4 ans, d’expérimenter et de créer en s’inspirant des collections.

Les mercredis et vendredis des vacances scolaires à 10h30

3 € par enfant et par adulte

Sur réservation au 02 43 98 80 89 .

D126 Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr

English :

A family workshop at the Musée Robert Tatin!

