Atelier famille Création graphique avec Claire Brochot Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay

Atelier famille Création graphique avec Claire Brochot

Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 Avenue de Champagne Épernay Marne

Début : 2026-02-01 15:00:00

Tout public

Après une visite de l’exposition, créez une affichette mettant à l’honneur le champagne.

À l’aide de formes, sujets et couleurs issus de l’exposition, réalisez en papiers découpés et collés une affichette joyeuse et colorée.

Sur réservation. .

