Atelier famille Création graphique avec Claire Brochot Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay dimanche 1 février 2026.
Début : 2026-02-01 15:00:00
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Tout public
Après une visite de l’exposition, créez une affichette mettant à l’honneur le champagne.
À l’aide de formes, sujets et couleurs issus de l’exposition, réalisez en papiers découpés et collés une affichette joyeuse et colorée.
Sur réservation. .
Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 Avenue de Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est
