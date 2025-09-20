Atelier famille de découverte de la construction Musée des arts et métiers Paris

Atelier famille de découverte de la construction Musée des arts et métiers Paris samedi 20 septembre 2025.

Activité gratuite, inscription le jour J à l’accueil du musée, dans la limite des places disponibles. Présence d’un adulte obligatoire. Pour enfants de 4 à 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Durant la visite, les enfants découvrent les différents métiers qui interviennent sur un chantier de construction au Moyen-Âge. Puis, ils réaliseront une construction (arche, maison…) en playmaïs durant l’atelier.

Musée des arts et métiers 60 Rue Réaumur, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Île-de-France 0153018220 https://www.arts-et-metiers.net Le riche prieuré royal de Saint-Martin-des-Champs, fondé en 1060, troisième fille de Cluny, s’installe sur l’emplacement présumé d’un miracle de saint Martin. De la première église, élevée à la fin du XIe siècle, ne subsiste que la base du clocher (le sommet a été rasé en 1808) , tandis que l’abside trilobée de la seconde nous est parvenue, ainsi que le grand réfectoire de l’abbaye (XIIIe siècle) , et des bâtiments conventuels plus récents, le cloître reconstruit à partir de 1702 et le long bâtiment brique et pierre en U donnant primitivement sur le jardin, aujourd’hui sur la cour Vaucanson (achevé en 1742). Décrétée bien national en 1790, l’abbaye abrite en 1794 le nouveau Conservatoire des Arts et Métiers créé par l’abbé Grégoire. Après des projets de Delannoy (1798-1800) , presque sans suite, Léon Vaudoyer est nommé en 1838 architecte de l’ensemble. A cette date, une aile du cloître a déjà été déplacée pour loger un amphithéâtre (aujourd’hui disparu) ; Vaudoyer crée un second amphithéâtre symétrique, réorganise la cour d’honneur (de 1848 à 1868) et l’entrée sur la rue Saint-Martin (1851). Après sa mort en 1872, Ancelet donne la nouvelle façade de l’église (1885) et clôt la cour Vaucanson par l’aile sur la rue du même nom. Le XXe siècle abâtardit l’ensemble, résultat de la transformation d’une abbaye en établissement pédagogique, par la construction de bâtiments venant obstruer la cour Vaucanson (1902) puis le cloître, et de laboratoires sinistres rue du Vertbois.

Atelier ludique

© Musée des Arts et Métiers-Cnam/photo Michèle Favareille