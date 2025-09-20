Atelier famille, Découvrez l’expo Maison du Patrimoine de Concarneau Concarneau

Atelier famille, Découvrez l’expo Maison du Patrimoine de Concarneau Concarneau samedi 20 septembre 2025.

Atelier famille, Découvrez l’expo 20 et 21 septembre Maison du Patrimoine de Concarneau Finistère

Durée 1h30. Places limitées à 12.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Découvrez, en famille, l’exposition de photographies de Stéphane Lavoué. Le guide-conférencier du service patrimoine vous proposera un atelier de pratique artistique (cyanotype) en lien avec le travail de l’artiste.

Maison du Patrimoine de Concarneau Ville Close-Tour du Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne 02 98 50 37 18 https://www.concarneau.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-mp.concarneau.fr/activite/37/ »}]

Découvrez, en famille, l’exposition de photographies de Stéphane Lavoué. Le guide-conférencier du service patrimoine vous proposera un atelier de pratique artistique (cyanotype) en lien avec le de…

© Stéphane Lavoué