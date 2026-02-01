ATELIER FAMILLE DESSINE-MOI UN MUSÉE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

ATELIER FAMILLE DESSINE-MOI UN MUSÉE

Musée Hyacinthe Rigaud

Début : 2026-02-27 14:30:00

fin : 2026-02-27 16:30:00

Au musée d’art Hyacinthe Rigaud, participez à un atelier qui invite les familles à concevoir un musée miniature en papier, où les œuvres dialoguent selon l’œil des apprentis scénographes.

Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83

English :

At the Musée d’art Hyacinthe Rigaud, take part in a workshop that invites families to design a miniature paper museum, where works of art interact as seen through the eyes of apprentice scenographers.

