Atelier famille Illusions d’optique Maison Natale de Louis Pasteur Dole

Atelier famille Illusions d’optique

Maison Natale de Louis Pasteur 43 rue Pasteur Dole Jura

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 10:00:00

fin : 2025-12-26 12:00:00

Date(s) :

2025-12-26 2025-12-31

Atelier famille 6-12 ans sur réservation au 07 44 92 57 04

Il est si simple de tromper notre cerveau ! En jouant avec notre vision, les illusions d’optique trompent notre perception. A vous de tester et d’essayer de comprendre pourquoi et comment ! .

Maison Natale de Louis Pasteur 43 rue Pasteur Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 92 57 04 maisondole@terredelouispasteur.fr

English : Atelier famille Illusions d’optique

German : Atelier famille Illusions d’optique

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier famille Illusions d’optique Dole a été mis à jour le 2025-11-19 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE