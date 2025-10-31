Atelier famille Illusions d’optique Maison Natale de Louis Pasteur Dole
Atelier famille Illusions d’optique
Maison Natale de Louis Pasteur 43 rue Pasteur Dole Jura
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-12-26 10:00:00
fin : 2025-12-26 12:00:00
2025-12-26 2025-12-31
Atelier famille 6-12 ans sur réservation au 07 44 92 57 04
Il est si simple de tromper notre cerveau ! En jouant avec notre vision, les illusions d’optique trompent notre perception. A vous de tester et d’essayer de comprendre pourquoi et comment ! .
Maison Natale de Louis Pasteur 43 rue Pasteur Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 92 57 04 maisondole@terredelouispasteur.fr
