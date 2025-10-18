Atelier famille « Empreintes imagées » Archipel Lyon

Atelier famille « Empreintes imagées » Samedi 18 octobre, 15h00 Archipel Métropole de Lyon

Début : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T17:00:00

Fin : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T17:00:00

Atelier famille autour de la pratique du dessin d’architecture

Empreintes imagées invite les familles à découvrir la place des Terreaux à travers une pratique sensible et ludique du dessin d’architecture. Observer, noter, tracer : le dessin devient ici un outil de regard, permettant d’interroger notre quotidien et de révéler ce qui échappe d’ordinaire à notre perception. Cet atelier croise perception, imagination et transmission : il s’agit de capter l’essence du lieu par des traits simples, puis d’inventer ensemble d’autres possibles pour la ville.

Conception et animation : Elise Caviglioli (les plis de la ville)

Elise Caviglioli est architecte diplômée de l’ENSA Paris-Belleville. Elle développe les plis de la ville, un projet de recherche et de création qui explore les liens entre espace vécu, mémoire et perception urbaine. À travers la marche, la collecte et la manipulation graphique, elle retranscrit une lecture sensible des lieux qu’elle traverse et pratique. Son travail prend la forme de cartographies imagées du territoire, déployées comme des outils de transmission et de réinvention.

Instagram : @lesplisdelaville

Durée de l’atelier : 2h

Archipel 21 place des Terreaux 69001 Lyon

©Elise Caviglioli (les plis de la ville)