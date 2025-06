Atelier famille « Encre végétale » à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche 5 août 2025 14:30

Loir-et-Cher

Atelier famille « Encre végétale » à la Commanderie d’Arville 1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Des ateliers familles sont organisés durant les vacances scolaires à la Commanderie d’Arville.

Atelier famille « Encre végétale » à la Commanderie d’Arville. Elisabeth Dumont, médiatrice scientifique, invite les participants à composer l’ »encre au fer », l’encre noire utilisée dans les parchemins au Moyen-âge. Cette encre était fabriquée à partir de noix de galle ou d’écorce d’arbre quand histoire et découverte du vivant s’entremêlent… 0 .

Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com

English :

Family workshops are organized during the school holidays at the Commanderie d’Arville.

German :

Während der Schulferien werden in der Commanderie d’Arville Familienworkshops veranstaltet.

Italiano :

Durante le vacanze scolastiche vengono organizzati laboratori per famiglie presso la Commanderie d’Arville.

Espanol :

Durante las vacaciones escolares se organizan talleres familiares en la Commanderie d’Arville.

