Atelier famille Encres végétales Maison du Parc Perche en Nocé

Atelier famille Encres végétales

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Apprendre à fabriquer une encre végétale noire à partir de galles de chêne, et une encre verte à partir de baies de nerprun trouvées dans les haies du Perche.

Apprendre également à tailler des calames à partir de roseau ou de bambou pour écrire ou dessiner…

Un atelier pour expérimenter… Chaque participant repart avec les encres et le calame qu’il a fabriqués.

Réservation jusqu’à midi la veille.

Tarifs 5€/personne

Enfant 6 ans min accompagné d’un adulte .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

English : Atelier famille Encres végétales

