Atelier famille Encres végétales Maison du Parc Perche en Nocé

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-02-25 17:30:00
2026-02-25
Apprendre à fabriquer une encre végétale noire à partir de galles de chêne, et une encre verte à partir de baies de nerprun trouvées dans les haies du Perche.
Apprendre également à tailler des calames à partir de roseau ou de bambou pour écrire ou dessiner…
Un atelier pour expérimenter… Chaque participant repart avec les encres et le calame qu’il a fabriqués.
Réservation jusqu’à midi la veille.
Tarifs 5€/personne
Enfant 6 ans min accompagné d’un adulte .
Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10
