Atelier famille Enluminure Château de Châteauneuf Châteauneuf
Atelier famille Enluminure Château de Châteauneuf Châteauneuf mercredi 11 février 2026.
Atelier famille Enluminure
Château de Châteauneuf 3 place aux Porcs Châteauneuf Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 14:30:00
fin : 2026-02-25 16:30:00
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25
Venez vous initier en famille à l’art de l’enluminure, la pose de la feuille d’or et l’ornementation d’une lettrine. Nous vous accompagnerons pour réaliser votre marque-page dans un moment convivial au château. À 14 h 30. Durée 2 h. À partir de 7 ans, réservation obligatoire. .
Château de Châteauneuf 3 place aux Porcs Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier famille Enluminure
L’événement Atelier famille Enluminure Châteauneuf a été mis à jour le 2026-01-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)