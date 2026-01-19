Atelier famille Enluminure Château de Châteauneuf Châteauneuf

Atelier famille Enluminure

Château de Châteauneuf 3 place aux Porcs Châteauneuf Côte-d’Or

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25

Venez vous initier en famille à l’art de l’enluminure, la pose de la feuille d’or et l’ornementation d’une lettrine. Nous vous accompagnerons pour réaliser votre marque-page dans un moment convivial au château. À 14 h 30. Durée 2 h. À partir de 7 ans, réservation obligatoire. .

Château de Châteauneuf 3 place aux Porcs Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 89

