Atelier famille « Enquête d’Halloween en forêt de Cerisy » Maison de la forêt Montfiquet

Atelier famille « Enquête d’Halloween en forêt de Cerisy » Maison de la forêt Montfiquet vendredi 31 octobre 2025.

Atelier famille « Enquête d’Halloween en forêt de Cerisy »

Maison de la forêt D572 Montfiquet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 14:30:00

fin : 2025-10-31 16:30:00

Date(s) :

2025-10-31

En automne, les créatures magiques et personnages d’Halloween sont de sortie ! Filous et coquins, ils ont kidnappé et caché la mascotte de la Maison de la Forêt. Venez enquêter sur cette disparition et tenter de libérer « Châtaigne ».

En automne, les créatures magiques et personnages d’Halloween sont de sortie ! Filous et coquins, ils ont kidnappé et caché la mascotte de la Maison de la Forêt. Venez enquêter sur cette disparition et tenter de libérer « Châtaigne ».

Réservation obligatoire. .

Maison de la forêt D572 Montfiquet 14490 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

English : Atelier famille « Enquête d’Halloween en forêt de Cerisy »

In autumn, magical creatures and Halloween characters are out in force! They’ve kidnapped and hidden the Forest House mascot. Come and investigate the disappearance and try to free « Châtaigne ».

German : Atelier famille « Enquête d’Halloween en forêt de Cerisy »

Im Herbst sind die magischen Kreaturen und Halloween-Figuren unterwegs! Als Schelm und Schelm haben sie das Maskottchen des Waldhauses entführt und versteckt. Untersuchen Sie das Verschwinden und versuchen Sie, « Kastanie » zu befreien.

Italiano :

In autunno, le creature magiche e i personaggi di Halloween escono in forze! Hanno rapito e nascosto la mascotte della Casa della Foresta. Venite a indagare sulla scomparsa e cercate di liberare « Châtaigne ».

Espanol :

¡El otoño es la época de las criaturas mágicas y los personajes de Halloween! Han secuestrado y escondido a la mascota de la Casa del Bosque. Ven a investigar la desaparición e intenta liberar a « Châtaigne ».

L’événement Atelier famille « Enquête d’Halloween en forêt de Cerisy » Montfiquet a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Isigny-Omaha