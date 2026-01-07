Atelier famille et adulte Jeux d’encres VILLEQUIER Rives-en-Seine

Atelier famille et adulte Jeux d’encres

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-02-28 15:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Chère à Victor Hugo, la technique des taches d’encre crée des dessins inédits et uniques. Chaque enfant réalise le sien pour faire naître monstres, fleurs et autres décors issus de son imagination. .

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 78 31 museevictorhugo@seinemaritime.fr

English : Atelier famille et adulte Jeux d’encres

