Atelier famille et adulte Jeux d’encres VILLEQUIER Rives-en-Seine
Atelier famille et adulte Jeux d’encres VILLEQUIER Rives-en-Seine samedi 28 février 2026.
Atelier famille et adulte Jeux d’encres
VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:30:00
fin : 2026-02-28 15:30:00
Date(s) :
2026-02-28
Chère à Victor Hugo, la technique des taches d’encre crée des dessins inédits et uniques. Chaque enfant réalise le sien pour faire naître monstres, fleurs et autres décors issus de son imagination. .
VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 78 31 museevictorhugo@seinemaritime.fr
English : Atelier famille et adulte Jeux d’encres
