Atelier famille Fabrication d’une mangeoire en osier Maison du Parc Perche en Nocé

Début : 2026-02-26 14:30:00
fin : 2026-02-26 17:00:00
2026-02-26
Un atelier de découverte du tissage des végétaux et de la vannerie pour réaliser une mangeoire que chacun pourra ensuite, installé dans son jardin ou sur son balcon.
Enfant 7 ans min accompagné d’un adulte
Réservation obligatoire jusqu’à midi la veille.
Tarifs 5€/personnes .
Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10
