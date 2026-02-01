Atelier famille Fabrication d’une mangeoire en osier Maison du Parc Perche en Nocé

Atelier famille Fabrication d’une mangeoire en osier

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Début : 2026-02-26 14:30:00

fin : 2026-02-26 17:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Un atelier de découverte du tissage des végétaux et de la vannerie pour réaliser une mangeoire que chacun pourra ensuite, installé dans son jardin ou sur son balcon.

Enfant 7 ans min accompagné d’un adulte

Réservation obligatoire jusqu’à midi la veille.

Tarifs 5€/personnes .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

