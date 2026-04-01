Atelier famille Fabrique ta capsule temporelle PloumExpo Paimpol

Atelier famille Fabrique ta capsule temporelle

PloumExpo 9 Rue Kergillouard Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-21 11:30:00

Date(s) :

2026-04-16

À PloumExpo, les enfants dès 7 ans créent une capsule temporelle après une découverte de l’exposition Géopoétiques. Dessins, écrits et souvenirs composent un objet unique à conserver. Un atelier créatif à partager en famille, favorisant l’expression et les échanges entre générations. .

PloumExpo 9 Rue Kergillouard Paimpol 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10

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English :

L’événement Atelier famille Fabrique ta capsule temporelle Paimpol a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol