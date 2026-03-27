Atelier famille Fabrique ta capsule temporelle PloumExpo Ploumagoar
Atelier famille Fabrique ta capsule temporelle PloumExpo Ploumagoar mardi 21 avril 2026.
Atelier famille Fabrique ta capsule temporelle
PloumExpo 9 Rue Kergillouard Ploumagoar Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 16:00:00
fin : 2026-04-21 17:30:00
Date(s) :
2026-04-21
À PloumExpo, les enfants dès 7 ans créent une capsule temporelle après une découverte de l’exposition Géopoétiques. Dessins, écrits et souvenirs composent un objet unique à conserver. Un atelier créatif à partager en famille, favorisant l’expression et les échanges entre générations. .
PloumExpo 9 Rue Kergillouard Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10
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English :
L’événement Atelier famille Fabrique ta capsule temporelle Ploumagoar a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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