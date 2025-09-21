Atelier famille Fossiles artistiques Carre plantagenêt, musee d’archeologie et d’histoire Le Mans

Atelier famille Fossiles artistiques Dimanche 21 septembre, 14h30 Carre plantagenêt, musee d’archeologie et d’histoire Sarthe

accès libre dans la limite des places disponibles / à partir de 8 ans

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le process de fossilisation de végétaux ou d’animaux permet aux paléontologues de retrouver des traces de vie très anciennes. Venez copiez la nature et réaliser des fossiles artistiques à l’aide de branchages et de feuilles, inspirés de ceux des collections scientifiques.

Carre plantagenêt, musee d’archeologie et d’histoire 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 02 43 47 46 45 http://www.lemans.fr Tramway : arrêt Eperon

@Ville du Mans