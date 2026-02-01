Atelier famille Graines voyageuses Maison du Parc Perche en Nocé

Atelier famille Graines voyageuses

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 17:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Balade pédestre, pour petits et grands, avec observations des plantes et explications sur le mode de dissémination des graines, éventuellement récolte en fonction de Dame nature…

Ensuit, un atelier pour réaliser des bombes à graines présentation de la méthode (historique, technique), des plantes choisies et leur rôle dans la biodiversité.

Réservation obligatoire avant le 17 février midi. .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier famille Graines voyageuses

L’événement Atelier famille Graines voyageuses Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-01-30 par PNRP