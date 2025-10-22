Atelier famille « Herbier en argile » au musée de la faïence et de la céramique de Malicorne Carnuta Jupilles

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 16:30:00

2025-10-22

Partez à la découverte des arbres et des plantes lors d’une balade. Apprenez à identifier différentes espèces et cueillez des fleurs et des feuilles pour réaliser des empreintes dans l’argile. Un atelier créatif pour allier nature et art en réalisant votre propre herbier.

Sur réservation. Public familial. Inscriptions au 02 43 48 07 17. .

+33 2 43 38 10 31

English :

Family workshop « Herbarium in clay » at the Musée de la Faïence et de la Céramique in Malicorne

German :

Familienworkshop « Herbarium aus Ton » im Fayence- und Keramikmuseum in Malicorne

Italiano :

Laboratorio per famiglie « Erbario d’argilla » al Museo della terracotta e della ceramica di Malicorne

Espanol :

Taller familiar « Herbario de barro » en el museo de loza y cerámica de Malicorne

