Atelier famille – Initiation à la BD, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André

Atelier famille – Initiation à la BD 8 et 15 avril Musée Hector-Berlioz Isère

6€/pers. | Sur réservation au 04.74.20.24.88

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T15:00:00+02:00 – 2026-04-08T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

Atelier famille

Initiation à la BD

En s’inspirant de la Symphonie fantastique de Berlioz, petits et grands apprennent les bases de la création d’une bande dessinée : du storyboard à la mise en page, en passant par les dialogues et le découpage. Un atelier ludique pour tous.

Animé par Emma Polisano – illumina_draw, illustratrice spécialisée en bande dessinée

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 24 88 »}]

Apprenez les bases de la création d’une bande dessinée en vous inspirant de la Symphonie fantastique de Berlioz. bande dessinée bd

© Emma Polisano – illumina_draw