Atelier famille ISS au Planétarium Ludiver Tonneville La Hague

Atelier famille ISS au Planétarium Ludiver

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:45:00

fin : 2026-04-15 15:45:00

Date(s) :

2026-04-15

Venez en famille explorer l’univers fascinant de la Station Spatiale Internationale !

Découvrez comment vivent les astronautes dans l’espace, expérimentez quelques activités scientifiques amusantes et plongez dans la vie à bord d’une vraie station spatiale

Un atelier ludique et pédagogique, parfait pour petits et grands curieux du cosmos.

Deux créneaux au choix

– 14h45 15h45,

– 16h15 17h15.

Réservation indispensable, nombre de places limité. .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

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English : Atelier famille ISS au Planétarium Ludiver

L’événement Atelier famille ISS au Planétarium Ludiver La Hague a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Cotentin La Hague