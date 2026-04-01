Atelier famille ISS au Planétarium Ludiver Tonneville La Hague
Atelier famille ISS au Planétarium Ludiver Tonneville La Hague mercredi 15 avril 2026.
Atelier famille ISS au Planétarium Ludiver
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:45:00
fin : 2026-04-15 15:45:00
Date(s) :
2026-04-15
Venez en famille explorer l’univers fascinant de la Station Spatiale Internationale !
Découvrez comment vivent les astronautes dans l’espace, expérimentez quelques activités scientifiques amusantes et plongez dans la vie à bord d’une vraie station spatiale
Un atelier ludique et pédagogique, parfait pour petits et grands curieux du cosmos.
Deux créneaux au choix
– 14h45 15h45,
– 16h15 17h15.
Réservation indispensable, nombre de places limité. .
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr
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English : Atelier famille ISS au Planétarium Ludiver
L’événement Atelier famille ISS au Planétarium Ludiver La Hague a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Cotentin La Hague