Atelier famille ISS Tonneville La Hague
vendredi 17 juillet 2026 · Tonneville · La Hague
Informations pratiques
La Hague
Atelier famille ISS
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:45:00
fin : 2026-07-17 15:45:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-28
Direction l’espace en famille !
Découvrez les moments clés de la conquête spatiale et plongez dans l’univers fascinant de la Station spatiale internationale (ISS). Après ce voyage à travers l’histoire, place à l’action construisez votre propre station spatiale ou satellite et relevez les défis des ingénieurs de l’espace !
Une aventure familiale mêlant découverte, créativité et manipulation pour vivre ensemble une véritable mission spatiale. Qui sait, peut-être naîtront ici les astronautes de demain ?
Deux créneaux au choix
14h45 15h45
16h15 17h15
Réservation indispensable, nombre de place limité. .
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr
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English : Atelier famille ISS
L’événement Atelier famille ISS La Hague a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin La Hague
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