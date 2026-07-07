Atelier famille ISS Tonneville La Hague

Informations pratiques

La Hague

Atelier famille ISS

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:45:00

fin : 2026-07-17 15:45:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-28

Direction l’espace en famille !

Découvrez les moments clés de la conquête spatiale et plongez dans l’univers fascinant de la Station spatiale internationale (ISS). Après ce voyage à travers l’histoire, place à l’action construisez votre propre station spatiale ou satellite et relevez les défis des ingénieurs de l’espace !

Une aventure familiale mêlant découverte, créativité et manipulation pour vivre ensemble une véritable mission spatiale. Qui sait, peut-être naîtront ici les astronautes de demain ?

Deux créneaux au choix

14h45 15h45

16h15 17h15

Réservation indispensable, nombre de place limité. .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

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English : Atelier famille ISS

L’événement Atelier famille ISS La Hague a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin La Hague