Atelier famille KAPLA® Immeubles du Front de mer rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Atelier famille KAPLA® Immeubles du Front de mer

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

gratuit pour le parent accompagnant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:30:00

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Pour se familiariser avec la création architecturale de manière ludique, les enfants et leurs parents utilisent les célèbres KAPLA® pour recréer l’ensemble architectural et urbain du Front de mer de Royan.

.

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To familiarize themselves with architectural creation in a playful way, children and their parents use the famous KAPLA® to recreate the architectural and urban ensemble of Royan?s seafront.

L’événement Atelier famille KAPLA® Immeubles du Front de mer Royan a été mis à jour le 2026-02-25 par Mairie de Royan