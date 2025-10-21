Atelier Famille La nature en Automne Parking du centre de loisirs Tréméven

Parking du centre de loisirs Kermec Tréméven Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-21 11:00:00

2025-10-21

L’association Natur’au fil vous propose de Découvrir la nature en Automne

Ré émerveillez vous avec vos enfants dans la nature en réveillant vos sens.

Pour les enfants de 2 à 5 ans

Inscription obligatoire auprès de Guillaume .

Parking du centre de loisirs Kermec Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 6 65 58 41 78

