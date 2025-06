Atelier famille « La pyrogravure une technique ancestrale » à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche 15 juillet 2025 14:30

Loir-et-Cher

Début : 2025-07-15 14:30:00

fin : 2025-07-15 16:00:00

2025-07-15

Aurélien Gadde, artisan et animateur, présente l’art de la pyrogravure, avec la création d’un pendentif en bois.

Atelier famille « La pyrogravure une technique ancestrale » à la Commanderie d'Arville. Aurélien Gadde, artisan et animateur, présente l'art de la pyrogravure, avec la création d'un pendentif en bois. Très ancienne, la technique de la pyrogravure a été développée pour décorer de nombreux objets en utilisant la chaleur du feu, notamment au Moyen-âge et à la Renaissance. Aurélien fait découvrir ce savoir-faire aux adultes et aux enfants à travers la personnalisation d'un pendentif, avec un motif inspiré du Moyen-âge (animal légendaire, lettre calligraphiée, etc.) ou tout autre décor selon l'envie des participants…

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE

Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com

English :

Artisan and host Aurélien Gadde presents the art of pyrography, with the creation of a wooden pendant.

German :

Aurélien Gadde, Kunsthandwerker und Moderator, stellt die Kunst der Pyrogravur vor, mit der Herstellung eines Anhängers aus Holz.

Italiano :

Aurélien Gadde, artigiano e conduttore, presenta l’arte della pirografia, con la creazione di un ciondolo in legno.

Espanol :

Aurélien Gadde, artesano y anfitrión, presenta el arte del pirograbado, con la creación de un colgante de madera.

