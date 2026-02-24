Atelier famille La visite de Silence le Renard Musée de la bière Stenay

Atelier famille La visite de Silence le Renard

Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay Meuse

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-18 10:30:00

fin : 2026-03-18 11:15:00

2026-03-18

Accompagnés de la marionnette Silence le Renard, les tout petits visitent pour la première fois un musée. Une rencontre qui permet de découvrir le monde muséal tout en étant sensibilisé au handicap de Silence. Sourd de naissance, le renardeau aura besoin de leur aide pour retrouver les siens dans ce dédale de salles.

Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 68 78 musee.biere@meuse.fr

Accompanied by the puppet Silence the Fox, the little ones visit a museum for the first time. It’s an opportunity to discover the world of museums, while learning about Silence’s disability. Deaf from birth, the fox will need their help to find his family in this maze of rooms.

