Atelier famille Laisse ton empreinte PloumExpo Ploumagoar

Atelier famille Laisse ton empreinte

PloumExpo 9 Rue Kergillouard Ploumagoar Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:00:00

fin : 2026-04-14 11:00:00

Date(s) :

2026-04-14

À PloumExpo, les enfants de 3 à 6 ans découvrent l’exposition Géopoétiques puis expérimentent des techniques artistiques variées. Un atelier ludique et sensoriel à partager avec un adulte, pour éveiller la créativité et laisser une empreinte personnelle. .

PloumExpo 9 Rue Kergillouard Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10

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L’événement Atelier famille Laisse ton empreinte Ploumagoar a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol