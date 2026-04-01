Atelier famille Laisse ton empreinte PloumExpo Ploumagoar
Atelier famille Laisse ton empreinte PloumExpo Ploumagoar jeudi 23 avril 2026.
Atelier famille Laisse ton empreinte
PloumExpo 9 Rue Kergillouard Ploumagoar Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 10:00:00
fin : 2026-04-23 11:00:00
Date(s) :
2026-04-23
À PloumExpo, les enfants de 3 à 6 ans découvrent l’exposition Géopoétiques puis expérimentent des techniques artistiques variées. Un atelier ludique et sensoriel à partager avec un adulte, pour éveiller la créativité et laisser une empreinte personnelle. .
PloumExpo 9 Rue Kergillouard Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10
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L’événement Atelier famille Laisse ton empreinte Ploumagoar a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol